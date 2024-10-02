Aydın'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

Aydın\'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uzun süre atıl durumda kalan Pınarbaşı Yüzme Havuzları'nın yeniden inşaatına başlandı. FINA standartlarına uygun yarı olimpik havuz, gençlik ve spor faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

02.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve uzun süre atıl durumda kalan Pınarbaşı Yüzme Havuzları'nda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, FINA standartlarında uygun tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzu yükselmeye devam ediyor.

Efeler'in Zafer Mahallesi sınırları içinde bulunan Pınarbaşı mevkiinde 1950'li yıllarda yapılan ve uzun süre kullanıldıktan sonra yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette olan yüzme havuzunun yeniden hizmete kazandırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırım programına alınan Pınarbaşı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinde Anıtlar Kurulu ve belediyeler yönündeki sorunların çözülmesiyle başlatılan yıkım ve sondaj çalışmalarının ardından başlanılan yapım işi hız kesmeden devam ediyor. İnşaat çalışmaları hız kazanırken, havuzun en kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.

2 bin 902 metrekare inşaat alanlı Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve +1 kattan oluşacak. İki katlı tasarımı bulunan tesisin üst katında 350, alt katında ise 150 kişilik tribün bulunacak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimi de ön planda tutan tesiste toplantı odası, bireysel antrenman salonu, kafeterya, hakem odaları ve modern soyunma odaları gibi birçok donanım bulunacak. Ayrıca havuz FINA standartlarına da uygun olacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın'ın Efeler ilçesi Pınarbaşı mevkiinde yapımına başlanan Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı hız kesmeden devam ediyor. FINA standartlarına uygun olarak tasarlanan havuz, bölgenin spor altyapısını güçlendirirken, yüzme sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Pınarbaşı'nda yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzumuz, gençlerimize modern ve donanımlı bir spor alanı kazandıracak. Yüzme sporunun yaygınlaşması ve yeni nesil sporcuların yetişmesi için bu projenin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pınarbaşı, Gençlik, İnşaat, Efeler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement