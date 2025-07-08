Aydın\'da Yaz Spor Kursları Çocuklara Eğlence ve Gelişim Sunuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen yaz kursları, çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği kurslar, çocuklara yaz tatilinde hem eğlence hem de gelişim fırsatı sunuyor.

Yaz kursları kapsamında düzenlenen futbol eğitimleri, hem ailelerden hem de minik sporseverlerden büyük ilgi görüyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklar, futbolun temel tekniklerini öğrenmenin yanı sıra takım ruhunu da deneyimliyor. Paslaşmadan pozisyon almaya, disiplinli oyundan sportmenliğe kadar birçok alanda becerilerini geliştiren minikler, hem bedensel hem de sosyal gelişim açısından önemli kazanımlar elde ediyor.

Futbol sahasında hem yetenek hem arkadaşlık kazanıyorlar

Kurslar sayesinde yeni arkadaşlıklar kuran çocuklar, yaz tatilini sporla iç içe, hareketli ve verimli geçiriyor. Aileler ise çocuklarının sporla buluşmasından ve sağlıklı bir ortamda gelişim göstermelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sporun çocukların hayatındaki yerinin çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek "Çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üretmek önceliklerimiz arasında. Yaz kurslarımızla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına destek oluyoruz. Sporla büyüyen nesiller, sağlıklı bir toplumun temelidir" dedi. Başkan Çerçioğlu, çocuklar için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - AYDIN