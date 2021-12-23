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Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi

23.12.2021 11:23
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen İl İçi Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen İl İçi Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya; Karacasu Öğrenci Yurdu, Kuşadası Öğrenci Yurdu, Nazilli Öğrenci Yurdu, Hacı Mustafa Efendizade Öğrenci Yurdu, Yenipazar Öğrenci Yurdu, Gülçiçek Hatun Öğrenci Yurdu ve Adnan Menderes Öğrenci Yurdu olmak üzere toplam 7 takım ve 147 öğrenci katıldı. Final maçı Nazilli Serkan Balcı Spor Sahası'nda gerçekleşti. Adnan Menderes Öğrenci Yurdu final maçında Nazilli Öğrenci Yurdunu 3-2 yenerek iller arası grup maçlarında Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı.

Turnuva sonucunda Nazilli Öğrenci Yurdu 2'nci olurken 3'lük kupasını ise Hacı Mustafa Efendizade Öğrenci Yurdu kazandı. Şampiyon takıma kupa ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 2'nci olan takıma Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şaban Güven Eker, 3'üncü olan takıma ise Gülçiçek Hatun Yurt Müdürü Mustafa Bal tarafından verildi. Madalya ve kupa töreninin ardından tüm sporcularla birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce pasta kesimi gerçekleşti.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kültürel ve sportif faaliyetlerimiz devam ediyor"

Öğrencilerin müsabakalara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, "Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda birçok farklı branşta müsabakalarımızın startını verdik. Başlatmış olduğumuz turnuvalardan olan Yurtlar arası Futbol Turnuvası'nı, fair play çerçevesinde ve 5 gün süren müsabakalar şeklinde güzel, çekişmeli maçlar ile tamamladık. GSB Yurtları, öğrencilerin yüksek öğrenim gördüğü sırada sadece barınma imkanı sunan bir kurum olmaktan çıkıp, eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle onların bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan bir hale dönüştü. Artık geleneksel hale gelen futbol turnuvamız hem öğrencilerimizin kaynaşması açısından hem de pandemiden sonra öğrencilerimizin eğlenceli zaman geçirmeleri açısından ekstradan moral oldu. Bu morali hep yüksek tutmak için İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda yıl boyunca çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - AYDIN

Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi
Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Nazilli, gençlik, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da Yurtlar Arası Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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