Aydın filede Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika
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Aydın filede Fenerbahçe'ye karşı

26.02.2022 10:40
Aydın filede Fenerbahçe'ye karşı

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında hafta içinde evinde İtalya ekibi Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya gelecek.

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında hafta içinde evinde İtalya ekibi Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen Aydın temsilcisi, seyircisinin önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında İstanbul'da rakibini set vermeden mağlup etti.


- Aydın
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Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, İtalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın filede Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika


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