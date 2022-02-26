Aydın filede Fenerbahçe'ye karşı - Son Dakika

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında hafta içinde evinde İtalya ekibi Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Fenerbahçe Opet'le karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen Aydın temsilcisi, seyircisinin önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında İstanbul'da rakibini set vermeden mağlup etti.

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