Aydın haberi... Nazilli'de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası yapılacak - Son Dakika
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Aydın haberi... Nazilli'de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası yapılacak

12.10.2022 17:43
Aydın haberi... Nazilli'de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası yapılacak

Aydın bölgesinden gelen habere göre Nazilli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Nazilli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Nazilli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenleyecek. Turnuvaya katılmak isteyenler 11-17 Ekim tarihleri arasında, hangi kategoride oynayacak ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek. Erkek-Kadın, 8-9-10 yaş karma ve 18+yaş - 45+ yaş kategorilerinde yapılacak olan turnuva maçları Tenis Park Spor Tesisleri'nde oynanacak. İlk maçlar 18 Ekim tarihinde oynanmasının ardından tenisçiler eleme maçlarına çıkarak bir üst tura yükselmeye çalışacak. Nazilli Belediyesi Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın final maçları ise 29 Ekim'de oynanacak. 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'da da maçların yapıldığı tesiste turnuvada dereceye girenler için kupa töreni yapılacak. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Nazilli, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haberi... Nazilli'de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası yapılacak - Son Dakika

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