 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Ambulans Servisi Başhekimliğince gerçekleştirilen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti. Şenkul, eğitimin acil sağlık hizmetinin sunumunda hastanın en kısa zamanda, en yakın sağlık tesisine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi\'ni ziyaret etti
25.12.2023 - 09:40,  Güncelleme: 09:42
Abone Ol

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli personele yönelik olarak gerçekleştirilen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni (ASTE) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Şenkul ziyarette yaptığı açıklamada, "Acil sağlık hizmetinin sunumunda hastanın en kısa zamanda, en yakın sağlık tesisine ulaştırmak önemli. Bazen dakikaların, hatta saniyelerin çok önemli olduğu acil sağlık hizmetini sunarken Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitiminin yararını çok fazla görüyoruz. Tüm ambulans sürücülerimize ve sağlık personelimize vatandaşlarımıza hizmet noktasında göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'nde 'Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slolom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru" konularına yer veriliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın, Trafik, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti
09:49 Kamuya 1.360 personel alınacak
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement