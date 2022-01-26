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Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı - Son Dakika

Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı

26.01.2022 11:03
Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı

Aydın'ın Sultanları, CEV Challenge Cup çeyrek final müsabakası ilk maçında evinde ağırladığı Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj'u 3-2 mağlup etti.

Aydın'ın Sultanları, CEV Challenge Cup çeyrek final müsabakası ilk maçında evinde ağırladığı Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, çeyrek final turunun ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u evinde ağırladı. Kupada seri galibiyetlerle yoluna kayıpsız olarak devam eden Aydın'ın Sultanları, turun ilk maçında C.S.M. Lugoj'a da şans tanımayarak maçı 3-2 kazandı.

Sultanlar zorlu maçı almasını bildi

Kıran kırana geçen maçın ilk setini rakibine kaptıran Sultanlar, ikinci sette Mimar Sinan Spor Salonu'nu dolduran seyircisinin de desteğini arkasına aldı ve sahaya üstün bir ortaya koydu. İlk setin senaryosunu tersine çeviren Sultanlar rakibine sahayı dar ederek 25-16'lik skorla seti farklı kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de etkili bir oyun ile üst üste sayılar alan Sultanlar, rakibini maça tutunmasına engel oldu. Önceki setin bir kopyası olan 3. seti de 25-16 ile kazanan taraf oldu. Dördüncü seti rakibine kaptıran Sultan, son sette ise istediği oyunu sahaya yansıtarak 15-10 üstün gelip maçı aldı ve Avrupa'daki galibiyet serini devam ettirdi.

Başkan Çerçioğlu Aydın'ın Sultanları'nı tebrik etti

Avrupa'da kazanma alışkanlığı geliştiren takımın Balkan Kupası şampiyonluğunun ardından CEV Challenge Cup'ta da kupaya ulaşacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çeyrek final ilk maçında alında alınan kritik galibiyet için Aydın'ın Sultanları'nı ve teknik heyeti tebrik etti.

Hedef final

Aydın Büyükşehir Belediyespor turun rövanş maçını 1 Şubat'ta Romanya'da oynayacak. Sultanlar turu geçmesi halinde yarı finale yükselecek ve Savıno Del Bene Scandıccı - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile finale kalma mücadelesi verecek. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı
Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı
Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı

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Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Romanya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın Sultanları Avrupa'da yarı final kapısını araladı - Son Dakika Spor


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