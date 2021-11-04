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Aydın'ın sultanları set vermedi - Son Dakika

Aydın'ın sultanları set vermedi

04.11.2021 10:42
Aydın'ın sultanları set vermedi

Balkan Kupası'nda şampiyonluğu elde ederek yoluna Avrupa'da devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, CEV Challenge Cup'ın ilk turunda karşı karşıya geldiği Norveç temsilcisi BK Tromso'yu iki maç sonucunda set vermeden eledi.

Balkan Kupası'nda şampiyonluğu elde ederek yoluna Avrupa'da devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, CEV Challenge Cup'ın ilk turunda karşı karşıya geldiği Norveç temsilcisi BK Tromso'yu iki maç sonucunda set vermeden eledi.

Kupanın ilk tur ilk maçını 3-0 gibi net bir skorla kazanan Aydın temsilcisi, turun ikinci maçında da sahanın tek hakimi oldu. Maçın ilk setini 18-25 kazanan Aydın'ın Sultanları, maçta baskısını arttırarak ikinci seti 15-25 ve üçüncü seti 11-25 kazanarak rakibine set vermeden turu geçmiş oldu. Temsilcimiz Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla birlikte CEV Challenge Cup'ta Avrupa serüvenine devam edecek.

"Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz"

Avrupa kupalarında gösterdikleri üstün başarı ile gurur duyduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Takımımızın başaracaklarına ve bir üst tura çıkacağına inanıyorduk. Bu inancı bize onlar verdi ve haklı çıktılar. Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi Avrupa'da en başarılı şekilde temsil etmeye devam edeceklerine olan inancımız son derece yüksek. Takımızın tüm teknik ekip ve sporcularını tebrik ediyorum" dedi - AYDIN

Aydın'ın sultanları set vermedi
Aydın'ın sultanları set vermedi

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Norveç, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'ın sultanları set vermedi - Son Dakika Spor


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