Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu - Son Dakika
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Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

25.09.2022 12:41
Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

Aydın haberleri: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta müsabakasında Esenler Erokspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, gülmeyi unuttu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta müsabakasında Esenler Erokspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, gülmeyi unuttu. Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen kötü sonuçlara imza atan siyah-beyazlılar, 6 maç sonunda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu periyotta Batman Petrolspor, Çorum FK ve son olarak Esenler Erokspor'a yenilen Naz-Naz, Hes İyaç Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Amed Sportif'le berabere kaldı. Nazilli Belediyespor 3 puanla düşme potasında yer alıyor.

- Aydın

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Esenler, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu - Son Dakika

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