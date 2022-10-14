Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika
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Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

14.10.2022 15:32
Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Hatay haberleri... AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Arkas, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, James McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Perez, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Zeka Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Ahmet Emre Çetinkaya)

Setler: 25-19, 27-25, 25-20

Süre: 81 dakika (24', 31', 26') - İZMİR

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Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0 Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45 Hatay spor haberi | FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 Dafni Agiou Dimitriou: 45
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay haberi: AXA Sigorta Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0 - Son Dakika
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