Aydın Sporcularından Çifte Zafer

İzmir'de düzenlenen Yürüyüş Türkiye Şampiyonası'nda çifte başarı elde eden Aydınlı sporcular performanslarıyla dikkat çekerken, Şerife Berra Güven Türkiye şampiyonu oldu.

Yürüyüş Türkiye Şampiyonası İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu. Şampiyonada 5 kilometre U20 kadınlar kategorisinde mücadele eden Şerife Berra Güven, sergilediği üstün performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Büyük kadınlar 10 kilometre kategorisinde yarışan Hatice Durkaç ise başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörleri ve aileleri tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - AYDIN