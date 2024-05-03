Aydın temsilcileri Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor\'un Play Off 2. Tur rakipleri belli oldu

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Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor'un Play Off 2. Tur eşleşmelerinde rakipleri belli oldu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK ve Kuşadasıspor, dün oynadıkları müsabakaların ardından play off 2. tura yükselirken, takımların 2. turdaki rakipleri de belli oldu. Dün oynadığı play off birinci tur maçında rakibi Turgutluspor'u 4-1 yenen Efeler 09 SFK'nın 2. turdaki rakibi Anadolu Üniversitesi olurken, rakibi Bornova 1877 Spor'u maçın son dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ede Kuşadasıspor'un, 2. turdaki rakibi ise Belediye Kütahyaspor oldu.

Eleme usulüne göre iki maç üzerinden yapılacak olan play off 2. tur maçlarıda ilk karşılaşmalar 6 Mayıs 2024 tarihinde, rövanş maçları ise 10 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Efeler 09 SFK, bu turdaki ilk maçında 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Eskişehir Yeni Stadı'nda başlayacak mücadelede rakibine konuk olacak. Bu maçın rövanşı ise 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da İncirliova ilçesindeki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak. Kuşadasıspor da ilk maçında 6 Mayıs saat 16.00'da Dumlupınar Stadı'nda Belediye Kütahyaspor'a konuk olacak. Eşleşmenin rövanşı ise 10 Mayıs'ta saat 16.00'da Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak. - AYDIN