Aydınlı genç sporcular Atletizm Bölgesel Şampiyonası'nda başarılar elde etti - Son Dakika
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Aydınlı genç sporcular Atletizm Bölgesel Şampiyonası'nda başarılar elde etti

Aydınlı genç sporcular Atletizm Bölgesel Şampiyonası\'nda başarılar elde etti

Antalya'da gerçekleşen Atletizm Bölgesel Şampiyonası'nda Aydınlı genç sporcular, 14 dalda elde ettikleri başarılarla şampiyonaya damga vurdu. U16 ve U-18 kategorilerinde dereceye giren sporcular, Aydın'ın gururu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

14.05.2024 13:08
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Antalya'da gerçekleşen Atletizm Bölgesel Şampiyonası'nda 14 dalda başarılar elde eden Aydınlı genç sporcular, şampiyonaya damga vurdu.

Atletizm Bölgesel Şampiyonası Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı müsabakalara katılan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmak için ter döktü. Aydın'ı temsilen katılan genç sporcular ise elde ettikleri başarılar ile şampiyonaya damga vurdu 14 farklı branşta dereceye giren genç sporcular Aydın'ın gururu oldu. U16 kategorisinde yer alan 100 Metre Engelli branşında Öykü Ceylin Tekdal birinci, Sedef Naz Akıllı ikinci, Rümeysa Elif Ayhan ise üçüncü oldu. 200 Metre branşında üçüncülük elde eden Sude Naz Bayar, 300 Metre branşında da ikinci oldu. 300 Metre Engelli branşında Sedef Naz Akıllı ikinci olurken, Yüksek Atlama branşında İrem Su Zeybek ikinci oldu. Üç Adım Atlama branşında Fatma Irmak Akdemir birinci, Zeynep Esila Deniz ikinci oldu. Triatlon branşında ise Tamilla Şadıllı birinci oldu.

U-18 kategorisinde yer alan 110 Metre Engelli branşında Koray Uygun birinci, 200 Metre branşında Baturalp Bostan birinci, Koray Uygun üçüncü, 300 Metre branşında da Ertuğrul Can üçüncü oldu. 100 Metre Engelli branşında birinci olan Tuana Akgün, Uzun Atlama branşında da birinci olurken, Buse Çolak da üçüncü oldu. Üç Adım Atlama branşında Buse Çolak ikinci, Gülle Atma branşında da Tuana Akgün üçüncü oldu.

Şampiyonada adından söz ettiren gençler ile ilgili açıklama yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise açıklamasında "Şampiyonaya katılan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınlı genç sporcular Atletizm Bölgesel Şampiyonası'nda başarılar elde etti - Son Dakika

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