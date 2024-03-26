Burdur'da 15-16 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Birinciliği müsabakalarında Aydın'ı temsil eden sporcular aldıkları başarılar ile öğretmen ve ailelerini gururlandırdı.
Küçük kızlar kategorisinde sahneye çıkan judocular, teknik yetenekleri ve mücadele azimleriyle dikkatleri üzerlerine çekti. 44 kg'da mindere çıkan Necibe Uygun ve 52 kg'da mücadele eden Nisa Yağmur Akın, üstün performanslarıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Ayrıca, 44 kg'da Nehir Bulut ikinci olurken 24 kg'da Fazile Bulut, 44 kg'da Ceren Sarışık, 48 kg'da Hümeyra Karaböcek ve +57 kg'da Beyza Meşmen üçüncülük elde etti. Küçük erkekler kategorisinde mücadele eden judocu Ali Efe Şen, 60 kg'da elde ettiği üçüncülük ile başarısını taçlandırdı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca, genç judocuların bu başarılarının Aydın'daki sporun gelişimi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla başarılarını sürdüreceklerine inandıklarını ifade etti. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydınlı judocular Burdur'da büyük başarı elde etti - Son Dakika
Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur, TFF'yi eleştirerek, hakemlerin ve VAR kayıtlarının incelenmesini istedi. Ayrıca, medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verildiğinin açıklanması gerektiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 kişiden biri, sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimlerinde, 2 bin 107 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 315 araç ve sürücüye toplam 691 bin 89 TL idari para cezası kesildi ve 51 araç trafikten men edildi.
Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde 26-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open etkinliğinin basın toplantısı, Antalya Belek'te bulunan Megasaray Otel'de gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde faaliyet gösteren Samsat Spor, altyapı kategorisindeki başarılı performansıyla Play-Off Grubuna yükseldi. U-14 ve U-16 liglerinde rakiplerini farklı skorlarla mağlup eden Samsat Spor, Play-Off müsabakalarında ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.
Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kıran Down Sendromlu Altın Çocuk Özel Milli Atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Emirhan'ın başarısı Tekirdağ halkı tarafından alkışlarla kutlandı.
Nepal, Everest Dağı'na tırmanan dağcıların yollarını kaybetmesi ya da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini önüne geçmek amacıyla yetkililer dağcılara GPS izleme cihazı zorunluluğu getirdi. Dağcıların ayrıca dışkılarını ve atıklarını yanlarında taşıyarak çevre kirliliğini önlemeleri gerekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?