Aydınlı judocular Burdur\'da büyük başarı elde etti

Spor

Burdur'da 15-16 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Birinciliği müsabakalarında Aydın'ı temsil eden sporcular aldıkları başarılar ile öğretmen ve ailelerini gururlandırdı.

Küçük kızlar kategorisinde sahneye çıkan judocular, teknik yetenekleri ve mücadele azimleriyle dikkatleri üzerlerine çekti. 44 kg'da mindere çıkan Necibe Uygun ve 52 kg'da mücadele eden Nisa Yağmur Akın, üstün performanslarıyla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Ayrıca, 44 kg'da Nehir Bulut ikinci olurken 24 kg'da Fazile Bulut, 44 kg'da Ceren Sarışık, 48 kg'da Hümeyra Karaböcek ve +57 kg'da Beyza Meşmen üçüncülük elde etti. Küçük erkekler kategorisinde mücadele eden judocu Ali Efe Şen, 60 kg'da elde ettiği üçüncülük ile başarısını taçlandırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca, genç judocuların bu başarılarının Aydın'daki sporun gelişimi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla başarılarını sürdüreceklerine inandıklarını ifade etti. - AYDIN