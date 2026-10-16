Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Avrupa Şampiyonası\'nda ringe çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, 17-26 Ekim 2026'da Trabzon'da düzenlenecek U-15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek. U-15 Kadınlar Boks Milli Takımı kadrosundaki SEM sporcusu Yılmaz'a Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarı diledi.

Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, Trabzon'da düzenlenecek U-15 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek.

Trabzon'da 17-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek olan Aydınlı Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Üst Minik Kadınlar Boks Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli sporcu Vesile Yağmur Yılmaz'a şampiyona öncesinde başarı dileklerini ileterek hem Türkiye'yi hem de Aydın'ı temsil edecek genç sporcuya destek verdi.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıGençlikTrabzonTürkiyeAydınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 20:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: Aydınlı milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, U-15 Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei