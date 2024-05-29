Aydınlı Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasında Birinci Oldu

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Kayseri'de gerçekleştirilen Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden özel sporcular Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Türkiye birincisi oldu.

Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 25-29 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirildi. Aydın'dan katılan özel sporcular ise şampiyonaya damga vurdu. Büyük bir başarıya imza atan Aydınlı özel sporcular Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, gösterdikleri başarılı performansın ardından Türkiye şampiyonu olurken, Aydın'ın gururu oldu.

Özel sporcuların azim ve kararlılık örneği sergilediklerini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, yalnızca spor alanında değil, azim ve kararlılıklarıyla da örnek oldular. Onların bu başarıları, tüm engellere rağmen neler başarılabileceğinin en güzel göstergesidir. Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN