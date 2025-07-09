Aydınlı Sporcular EYOF\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek

Aydınlı milli sporcular Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 20-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek. Festival öncesinde ise Aydın'ı ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Aydınlı milli sporcular Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, milli forma ile EYOF sahnesinde mücadele edecek. Şampiyonada, Koray Uygun, 110 metre engelli branşında piste çıkacak. Uygun, 13.14'lük derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi ve aynı zamanda Avrupa lideri olarak yarışmaya katılacak. Öykü Ceylin Tekdal ise 100 metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Avrupa'da yarışacak sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar dileriz. Bu büyük organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam" ifadeleri yer aldı. - AYDIN