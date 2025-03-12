Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonu

Adana'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya başarılarıyla damga vuran Aydınlı sporcular Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Adana'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş, Gençler 15-17 Yaş Pair kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Günlerce süren zorlu mücadelelerde rakiplerini geride bırakan sporcular, üstün performansları ve disiplinli çalışmalarıyla birincilik madalyalarını kazandı. Yoğun antrenman programları ve kararlı mücadeleleriyle bu büyük başarıya ulaşan sporcular, Aydın'ın gururu oldu.

Şampiyonlukların ardından Cansu Şeyhoğlu ve Muhammed Sarıtaş Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenecek Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından biri olan bu organizasyonda, Aydını sporcular Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecekler.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sıkı ve düzenli çalışmanın karşılığını madalyalarla alan sporcularımızı ve bu başarıda büyük emeği olan antrenörümüzü tebrik ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kendilerine başarılar diliyor, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN