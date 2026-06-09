Trap Ulusal Federasyon Kupası\'nda Aydınlı sporculardanbaşarı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Trap Ulusal Federasyon Kupası'nda ilimizi temsil eden Aydınlı sporcular önemli başarılara imza atarak Aydın'ın gururu oldu.

Şampiyonada mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muaz Erdem Madran, gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Takım kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazandı. Elde edilen bu önemli dereceler, Aydın'da atıcılık sporunun gelişimini ve sporcuların ulusal düzeydeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. - AYDIN