Aydınspor Taraftarlar Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Spor

Aydınspor Taraftarlar Derneği Kuruldu

Aydınspor Taraftarlar Derneği Kuruldu

Süper Lig'de Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor'un taraftarları, Özgen Zenciroğlu liderliğinde Aydınspor Taraftarlar Derneği'ni kurdu. Dernek, Aydınspor'a destek olmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

09.09.2024 15:50
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Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden ve Fenerbahçe'yi sahasında 6-1 yenen tek Türk takımı olma unvanını elinde bulunduran Aydın spor'un taraftarları, tribün liderlerinden Özgen Zenciroğlu önderliğinde Aydınspor Taraftarlar Derneği'ni kurdu.

Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklar karşısında harekete geçerek, Aydınspor Taraftarlar Derneği'ni resmen kurduklarını duyurdu. Dernek, Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar tarafından kurularak, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Derneğin açıklamasında, Aydınspor'un mevcut durumu ve yerel yönetimlerin spor kulübüne olan ilgisizliği eleştirilirken, Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Aydınspor'a yeterli destek verilmiş olsaydı, bu şehir stadyumsuz kalmazdı, tesissiz kalmazdı. Aydın'ın yerel yönetimleri spora ve sporcuya destekte yetersiz ve pısırıktır. Bir şehrin futbol takımının başarısı, o şehrin gelişmişliğini gösterir. Yıllarca komşu illerin gelişmişlik seviyelerini gıpta ile izledik. Artık başkalarını izlemek istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Aydınspor Taraftarlar Derneği'nin yalnızca bir spor kulübü derneği olmakla kalmayacaklarının da vurgulandığı açıklamada, Aydın'ın geneline ve toplumsal faydaya katkı sunacak projelerle de halkın yanında olacakları belirtildi.

Aydınspor Taraftarlar Derneği, Aydınspor'a olan desteği artırmak için kapsamlı bir yol haritası belirlerken, derneğin başlıca hedefleri arasında, kamu kurumları ve yerel işletmelerden maddi destek almak, yerel yöneticilerin desteği ile Aydınspor'un hak ettiği ilgiyi görmesini sağlamak geldiği belirtildi. Ayrıca, dernek üyeleri ile yapılacak ziyaretler ve görüşmeler, resmi web siteleri aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak. Böylelikle, verilen destekler ve yerine getirilen sözler kamuoyu ile anlık olarak paylaşılacak. Dernek, sadece Aydınspor için değil, Aydın'daki sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi planlıyor. Özellikle sokak hayvanları, doğa ve çevre konularında da aktif bir rol üstlenerek, Aydın'ın her anlamda gelişmesine katkı sağlayacaklar.

"Yeniden coşkulu günlerimize döneceğiz"

Aydınspor Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamanın devamında "Aydınspor'un eski başarılı günlerine dönmesi için artık beklemeyeceğiz. 'Aydınspor eskiden' diye başlayan cümleler son bulacak. Bunun yerine 'Aydınspor'un geleceği' ile başlayan yeni cümleler kurulacak. Aydın halkına ve Aydınspor sevdalılarına güçlü bir birlik çağrısı yapıyoruz" diyerek, Aydın halkını derneğe ve kulübe destek olmaya davet etti.

Özgen Zenciroğlu başkanlığında kurulan Aydınspor Taraftarlar Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Kamil Kazankaya, Mustafa Karakaş, Gökhan Yördem, Alper Uçar, Eray Karaca, Onur Sezgin, Selahattin Aydoğdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınspor Taraftarlar Derneği Kuruldu - Son Dakika

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