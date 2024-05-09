Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon oldu

Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2023-2024 sezonu play-off finalinde Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-56'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen törende Ayos Spor'a şampiyonluk kupası ve madalyaları verildi. Konya Büyükşehir Belediyespor ise ikincilik şilti ve madalyalarını aldı. Her iki takım da önümüzdeki sezon Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

09.05.2024 23:03
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Türkiye Basketbol İkinci Ligi 2023-2024 sezonu play-off final karşılaşmasında Ayos Spor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 70-56'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından Ayos Spor'un şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu sundu.

Finalde kaybeden Konya Büyükşehir Belediyespor'un ikincilik şilti ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse verdi.

Her iki ekip de 2024-2025 sezonunda Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

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