Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor

Real Madrid\'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig\'e gidiyor

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan ve kiralık olarak takımdan ayrılmak kararı aldığı iddi edilen milli futbolcumuz Arda Güler'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu. Daha önce İspanyol devinde Arda ile benzer bir durum yaşayan Martin Odegaard'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, transferi bitirmek için aynı formülü kullanmayı planlıyor. Madrid temsilcisi de 19 yaşındaki yıldızın istemesi durumda kiralık transfere onay verebilir.

18.11.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de süre bulmakta bir hayli zorlanan ve İspanyol devinden ayrılmak istediği öne sürülen milli yıldızımız Arda Güler'e İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

ARSENAL TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Avrupa'nın birçok dev takımının kadrosuna katmak istediği Arda Güler'e son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu. Real Madrid'in, geleceğin yıldızlarından biri olarak gördüğü oyuncusunu bırakmaya direnebileceği ancak Arda'nın daha fazla süre almak istemesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.

ODEGAARD PLANI DEVREDE

İngiliz devi, Arda Güler transferinde milli yıldız ile aynı kaderi paylaşan Martin Odegaard planını devreye sokacak. Norveçli futbolcu, Real Madrid'den Arsenal'e transfer olduktan sonra muhteşem bir çıkış yakalamış ve kaptanlığa kadar ilerlemişti. Ayrıca Deneyimli orta sahanın gösterdiği başarı, 19 yaşındaki Arda'nın Londra'ya transfer olması durumunda izleyebileceği yolu açıkça gösteriyor.

ARDA AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan İspanyol basını, Arda Güler'in kararını verdiğini ve bu kararı çevresiyle de paylaştığını yazdı.Forma şansı bulamadığı gerekçesiyle mutsuz olduğu ifade edilen Arda, devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmayı istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon İspanyol ekibiyle 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 307 dakika sahada kalabilen Arda, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Martin Odegaard, Real Madrid, Arsenal FC, Arda Güler, Madrid, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali :
    ardayi nereye göndereceginize birtürlü karar veremediniz. Gercek ve dogru dürüst haber sunun. Ben böyle habet duymadim. Dogruyu yazin 9 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Arda senden bir cacık olmaz. Bu yumuşaklık bu kibirle asla iyi yerlerde kalıcı olamayacaksın. 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Haber Ve Yayıncılık Bundan Sonra Burada Olmayacağım Bu Arada Arda Gereksiz Şahıs 1 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    arda o zaman sende bir sorun var dünyadaki takımlarda senden daha küçük futbolcular takımlarında ilk 11 de oynuyorlar 3 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    kimse oynatmaz bu cocugu cok ciliz olmaz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 22:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.