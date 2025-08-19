Ayşe Kaplan Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki milli sporcu Ayşe Kaplan, ringe çıkacağı Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukluğundan itibaren çeşitli spor dallarında uğraş gösteren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcusu Ayşe, 2020'de antrenör Osman Tutan'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladı. Kısa sürede kendini bu branşta geliştiren Ayşe, katıldığı müsabakalarda 8 Türkiye şampiyonluğu, ikişer kez de dünya ve Avrupa kupalarında altın madalya kazandı.

Lütfü Yaman Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 21-30 Kasım'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda tatamiden birinci çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

"Her seferinde ilk defa gidiyormuşum gibi his veriyor, heyecanlanıyorum"

Ayşe Kaplan, AA muhabirine, birçok spor dalı denediğini ama kick boksta kendini bulduğunu dile getirdi.

Bayanlar grubunda başladığını aktaran Ayşe, "Seydi hocam beni gördü. 'Bundan milli sporcu olur.' dedi ve kendi grubuna aldı. O şekilde Seydi hocamla 5 senedir maçlara çıkıyorum. Kick boksta kendimi bulduğumu düşünüyorum, diğer spor branşlarını da denemiştim önceden. Kick boks yaparken keyif alıyorum. Kendimi iyi ve öz güvenli hissediyorum." dedi.

Çeşitli dereceler elde eden Ayşe, Türk bayrağını temsil etmenin gurur verici, İstiklal Marşı'nı okutmanın da çok güzel olduğunu ve bu gurur tekrar yaşamak istediğini belirtti.

Milli takıma girdiği 2022'de çeyrek finalde elendiğini ve bu sene tekrar milli takımda boy göstereceğini anlatan Ayşe, "Senede 3 maçımız oluyor. 2 Türkiye şampiyonluğu ve Dünya Kupası'nda en çok derece yapan sporcular milli takıma gidiyor. Türkiye şampiyonluklarım ve dünya kupasında derecelerim oldu, o şekilde gittim. Atmosfer çok heyecan verici, sanki her seferinde ilk defa gidiyormuşum gibi his veriyor, heyecanlanıyorum. Zaten bu heyecan beni orada tutuyor." diye konuştu.

Ayşe, haftanın 6 günü antrenman yaptığını ve beslenme programını antrenörünün verdiği şekilde uyguladığını, sıkı çalışmanın hayatına etkilerinin bulunduğunu anlatarak, "Ailemi gururlandırıyorum, o yönden çok güzel. Sosyal aktivite olarak kısıtlanıyoruz, sabah akşam antrenman yapıyoruz, dinlenmem de gerekiyor. O şekilde arkadaşlarımla vakit geçiremiyorum, o yönden olumsuz ama çevrem de ona yönelik. Bu hayatı seviyorum, ben seçtim, o yüzden de mutluyum. Ailem çok gururlu. İnşallah Türkiye'yi temsil ederek daha çok gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren milli sporcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümde 3 ayım var ve her seferinde, her antrenmanda, her zaman dünya şampiyonluğunu hedefleyerek çalışıyorum. Her zaman bunu düşünüyorum, hocamla güzel işler çıkaracağımıza kalpten inanıyorum. Bayrak çok büyük, dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak o kadar çok istiyorum ki anlatamam. İnşallah Allah bunu bana nasip eder. Tabii çalışarak, emek vererek. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben de emek verip çalışıyorum, inşallah da olacağına inanıyorum."

Antrenör Gökpınar: "Yoğun antrenman programına girdik"

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Seydi Gökpınar, ortak antrenmanda sporcusunu keşfettiğini ve daha sonra kendi grubuna aldığını, üzerine koyarak 5 yıl içinde hızlı gelişimle bu seviyelere geldiğini anlattı.

Ön hazırlığı sürecinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin olduğunu aktaran Gökpınar, "Ayşe gibi yetenekli sporcularımızı belediye destekli lisanslayarak maçlara gittik geldik ve masraflarından kurtardık, devamlılığı için çok önemliydi. Bu vesileyle Türkiye şampiyonaları, uluslararası maçlara gidip gelmemiz daha rahat oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sunduğu tesislerde rahatlıkla antrenmanlar yapabildik. Bunlar da vesileydi tabii, yetenekle de birleşince daha erkenden, daha çabuk başarıyı elde ettik." şeklinde konuştu.

Gökpınar, dünya şampiyonası öncesinde düzenlenen 3 şampiyonada güzel başarılar elde ettiklerini ve milli takıma girmeye hak kazandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bazen 3, bazen de çift idman olmak üzere yoğun antrenman programına girdik. Eksiklerimiz var, maçlarda onları görüyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Türk milli takımıyla büyük başarı elde etmek, Abu Dabi'de yapılacak şampiyonada Türk milli takımının şampiyon olarak dönmesi nasip olur inşallah."