Aysel Önder Avrupa Rekoru Kırdı

Milli özel sporcu Aysel Önder, İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda T20 kategorisi 200 metre koşuda Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde piste çıkan Aysel Önder, T20 kategorisi 200 metre koşu yarışında 24.87'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Avrupa rekoruyla gelen bu dünya şampiyonluğu bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği bulunan kıymetli antrenörü Damla Tan'ı da ayrıca tebrik ediyor, özel sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Reyhan Taşdelen ve Fatma Damla Altın'dan da 2 madalya

İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde T20 kategorisi uzun atlama yarışında özel sporculardan Reyhan Taşdelen 5,19 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride mücadele eden ay-yıldızlı özel sporcu Fatma Damla Altın ise 5,15'lik metrelik atlayışıyla bronz madalya kazandı.

Bu kategoride özel sporcu Esra Bayrak ise 5,04 metrelik derecesiyle 5. sırada yer aldı.