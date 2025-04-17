Aysel Özkan Avrupa Şampiyonu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadınlar 64 kilo koparmada 100 kg kaldırarak altın madalya kazanan Aysel Özkan, toplamda ise 222 kg ile gümüş madalya kazandı. Milli haltercimizi bu başarısından dolayı kutluyor, Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA