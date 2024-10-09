Ayşenur Günay Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Ayşenur Günay Türkiye Şampiyonu Oldu

Ayşenur Günay Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Ayşenur Günay şampiyon oldu.

09.10.2024 12:07
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Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar kategorisinde klasik yayda yarışan Batmanlı Ayşenur Günay tüm rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan ve 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 7 Ekimde başlayan organizasyonda 20 kulüpten 46 sporcu, şampiyonluk için mücadele etti. Şampiyonaya Batman'dan katılan Ayşenur Günay, yarı finalde Avrupa Şampiyonu olan rakibi Yağmur Şengül'ü yenerek adını Türkiye finaline yazdırdı. Finalde ise başarılı sporcu Ayşenur Güney, 2024 Paris olimpiyatlarında 2. olan Merve Nur Eroğlu'nu da eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayşenur Günay Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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