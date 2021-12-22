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Aytemiz Alanyaspor: 2-1 - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor: 2-1

22.12.2021 22:02
Aytemiz Alanyaspor: 2-1

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan ÜrünGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Merkel), Tosca, Caulker, Halil İbrahim Pehlivan, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk.69 Oğuz Ceylan), Kitsiou (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan Ürün

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 77 Merkel), Tosca, Caulker, Halil İbrahim Pehlivan, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk.69 Oğuz Ceylan), Kitsiou (Dk. 87 Mirza Cihan), Mumammet Demir (Dk. 86 Dicko)AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı - Umut Güneş, Efecan (Dk. 85 Daniel Candeias), Famara Diedhiou, Pedro Novais (Dk. 90 Ahmet Ildız), Milunovic, Fatih Aksoy (Dk. 83 Efekan), Moreno, Miha Mevlja, Tuyfur Bilgöl (Dk. 83 Babacar), PereiraGOLLER: Dk. 55 Furkan, Dk. 77 Diedhiou (KK) (Gaziantep FK) - Dk. 61 Novais (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Doğan Erdoğan (Gaziantep FK) - Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou son çizgiye kadar inip kale alanına doğru pasını çıkardı. Ön direkte Muhammet gelişine dokundu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.15'inci dakikada Alanyaspor serbest vuruş kazandı. Tayfur'un içeriye ortasında Milunovic'in kafayla içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Penaltı noktasının solundaki Davidson önüne düşen topa vurdu ancak kale önündeki Muhammet kafayla topu kornere yolladı.21'inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında sol taç çizgisi önünde topla buluşan Halil Pehlivan şık hareketlerle içeri sokuldu. Ceza alanına girer girmez uzak köşeye yerden sert vurdu ancak kaleci Serkan'ın parmaklarını sıyıran top direğin yanından kornere çıktı.23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza alanı içinde son çizgiye inip ortasını yaptı. Penaltı noktasının gerisinde göğsüyle topu indiren Furkan, açısını düzeltip sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleciyi de geçip ağlara doğru giden topu Moreno kafayla çizgi önünden çıkardı.32'nci dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mevlja'nın kafayla indirdiği topa kale ağzından Efecan dokundu. Kaleci Günay son anda kurtardı.55'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ev sahibi takım köşe vuruşu kazandı. Maxim'in kullandığı kornerde ön direkteki Moreno'dan seken topa Furkan Soyalp yakın mesafeden kafayı vurdu, top ağalara gitti: 1-0.61'inci dakikada konuk takım sol köşeden serbest vuruş kazandı.  Tayfur hızlı oynadı ve yanındaki Novais'i gördü. Novais'in uzak mesafeden düzgün vuruşu ağlara gitti: 1-1.77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Enver Cenk Şahin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Diedhiou'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.


Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor: 2-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor: 2-1 - Son Dakika
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