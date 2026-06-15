Başkan Mesut Ergin, Bölge Yelken Yarışları'nda sporcuların heyecanına ortak oldu - Son Dakika
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Başkan Mesut Ergin, Bölge Yelken Yarışları'nda sporcuların heyecanına ortak oldu

Başkan Mesut Ergin, Bölge Yelken Yarışları\'nda sporcuların heyecanına ortak oldu
15.06.2026 14:00  Güncelleme: 14:01
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Balıkesir Bölgesi Bölge Yelken Yarışları'nın ödül törenine katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Balıkesir Bölgesi Bölge Yelken Yarışları'nın ödül törenine katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dereceye giren sporculara ödüllerini vererek tüm yarışmacıları tebrik etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balıkesir Bölgesi Bölge Yelken Yarışları'nın ödül törenine katıldı. Sporcuların heyecanına ortak olan Başkan Ergin, yarışmalarda derece elde eden sporculara ödüllerini takdim etti.

Organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları kutlayan Başkan Mesut Ergin, Ayvalık'ın yelken sporundaki köklü geleneğine dikkat çekerek kulüplerin ve antrenörlerin özverili çalışmalarının önemini vurguladı.

Başkan Ergin, "Ayvalık'ın deniz ve yelken sporlarındaki güçlü geleneğini yaşatan kulüplerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Rüzgarınız daima bol, rotanız açık olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Mesut Ergin, Bölge Yelken Yarışları'nda sporcuların heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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