Ayvalıkgücü Belediyespor Basketbol Takımları Zaferleri Kutladı

Spor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının oyuncuları sezon boyunca kazanılan zaferleri hep birlikte kutladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, takımların entrenörleri; Alper Altıoğlu ve Cavit Sarıbey'in de eşlik ettiği gecede gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutlamanın tadını çıkardı.

Sezon sonunda; Ayvalıkgücü Belediyespor U-18 Genç Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl üçüncüsü, U-16 Yıldız Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl dördüncüsü ve U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı da Balıkesir İl üçünlüğü elde etti.

Gecede gençleri tek tek kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında, "Antrenörümüz Alper Altıoğlu kulübümüzde 20. yılını doldurdu, gençlerle nice başarılara imza attı ve atmaya devam ediyor, kutluyorum. Gençlerimize ve antrenörlerimize verdikleri emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice başarılarda birlikte olmayı diliyorum" dedi. - BALIKESİR