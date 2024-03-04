Ayvalıkgücü Belediyespor Basketbol Takımları Zaferleri Kutladı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor Basketbol Takımları Zaferleri Kutladı

Ayvalıkgücü Belediyespor Basketbol Takımları Zaferleri Kutladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.

04.03.2024 00:06  Güncelleme: 00:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının oyuncuları sezon boyunca kazanılan zaferleri hep birlikte kutladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, takımların entrenörleri; Alper Altıoğlu ve Cavit Sarıbey'in de eşlik ettiği gecede gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutlamanın tadını çıkardı.

Sezon sonunda; Ayvalıkgücü Belediyespor U-18 Genç Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl üçüncüsü, U-16 Yıldız Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl dördüncüsü ve U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı da Balıkesir İl üçünlüğü elde etti.

Gecede gençleri tek tek kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında, "Antrenörümüz Alper Altıoğlu kulübümüzde 20. yılını doldurdu, gençlerle nice başarılara imza attı ve atmaya devam ediyor, kutluyorum. Gençlerimize ve antrenörlerimize verdikleri emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice başarılarda birlikte olmayı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor Basketbol Takımları Zaferleri Kutladı - Son Dakika

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