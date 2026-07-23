Ayvalıkgücü Belediyespor, Burak Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor, Burak Yılmaz ile anlaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Burak Yılmaz ile anlaştı
23.07.2026 11:50
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3. Lig takımı Ayvalıkgücü, Uşakspor'dan Burak Yılmaz ile transfere imza attı.

3'üncü Lig takımı Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Uşakspor'dan ayrılan santrfor Burak Yılmaz (19) ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2007 doğumlu santrafor mevkisinde oynayan Burak Yılmaz ile anlaşmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

Başakşehir altyapısından geçen sezon ilk yarı sonunda İzmir Çoruhlu FK'ya transfer olan genç golcü, devre arasında Uşakspor'la profesyonel sözleşme imzalamıştı. Burak geçen sezon 3'üncü Lig'de 12 maçta görev yapıp, gol atma başarısı gösteremedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor, Burak Yılmaz ile anlaştı - Son Dakika

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