Ayvalıkgücü Belediyespor, Burak Yılmaz ile anlaştı

3'üncü Lig takımı Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Uşakspor'dan ayrılan santrfor Burak Yılmaz (19) ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2007 doğumlu santrafor mevkisinde oynayan Burak Yılmaz ile anlaşmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

Başakşehir altyapısından geçen sezon ilk yarı sonunda İzmir Çoruhlu FK'ya transfer olan genç golcü, devre arasında Uşakspor'la profesyonel sözleşme imzalamıştı. Burak geçen sezon 3'üncü Lig'de 12 maçta görev yapıp, gol atma başarısı gösteremedi.