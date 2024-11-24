Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 SK'yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürüyor

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ast sıralarda yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Efeler 09 SK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakanın 45'inci dakikasında Recep'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk Efeler 09 SK, 51'inci dakikada Uğur'un attığı golle beraberliği yakalarken, Ayvalıkgücü 63'üncü dakikada Sabutay'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla tekrar üstünlüğü ele aldı: 2-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan 2-1'lik sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Ayvalıkgücü bu galibiyetin ardından 24 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Efeler 09 ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.