Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 SK'yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 SK'yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Efeler 09 SK'yi 2-1 mağlup ederek puanını 24'e çıkardı ve zirve yarışında ben de varım dedi. EFeler 09 SK ise 10 puanda kalarak küme düşme potasında yer aldı.

24.11.2024 16:28
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ast sıralarda yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Efeler 09 SK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakanın 45'inci dakikasında Recep'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk Efeler 09 SK, 51'inci dakikada Uğur'un attığı golle beraberliği yakalarken, Ayvalıkgücü 63'üncü dakikada Sabutay'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla tekrar üstünlüğü ele aldı: 2-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan 2-1'lik sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Ayvalıkgücü bu galibiyetin ardından 24 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Efeler 09 ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 SK'yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürüyor - Son Dakika

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