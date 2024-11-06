AZ Alkmaar\'dan Fenerbahçe\'ye Hazırlık

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, " Fenerbahçe 'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonra bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli ve deneyimli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız" dedi.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve futbolculardan Peer Koopmeiners'in açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı öncesinde morallerinin yüksek olduğunu söyleyen Maarten Martens, "Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonra bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli ve deneyimli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Taşlar yerine oturmak zorunda. Bazen kendimizi güvende hissetmemiz gerekir, düzeltmemiz gereken konular var. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek ve yüksek olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK EKSİK OYUNCU VAR'

Takımda birçok eksik olduğuna değinen Martens, "Sadece skora bakamayız. Oyuncularım kötü sonuç aldıkları zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. Kötü yönlerini söylemek zorunda değilsiniz. İyi giden, geliştirilen şeylere de bakılması taraftarıyım. Gelecek dönemde sakatlıklar yaşayacağımızı biliyoruz, farklı oyunculara da şans tanıyacağım. Birçok eksik oyuncu var. Bu da başka genç oyunculara fırsat tanıyor" sözlerini sarf etti.

Maarten Martens sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki durumumuz ortada. Kupa maçları başlayacak, ligde de yoğunuz. Odaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu maçta kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak. Tabii ki sonuçlara bakılırsa, yoğun bir dönemdeyiz. Daha fazla puan almayı ümit etmiştik."

PEER KOOPMEİNERS: BİZİM İÇİN KOLAY BİR DÖNEM DEĞİL

Sorumluluklarını bildiğini ve bu şekilde oynayacağını aktaran Peer Koopmeiners, "Bunlar güzel heyecanlar. Bizim için kolay bir dönem değil belki ama maç maç bakmaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu doğrultuda oynayacağım. Uzun süredir bu kulüpteyim. Bütün oyuncularımız bu şekilde düşünüyor" dedi.

'GENÇ BİR TAKIMIZ VE GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR'

Genç bir takım olduklarına dikkat çeken Koopmeiners, "Motivasyon anlamında Feyenoord maçı güzel bir örnekti, Fenerbahçe de güzel bir örnek olacaktır. Genç bir takımız ve geliştirmemiz gereken konular var. Her gün çalışıyoruz. Hocamız sakin görünebilir ama bizim odaklı kalmamız için çalışıyor. Analiz anlamında da gerçekçi bir insan" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her maçı bir şans olarak görüyoruz ve her birini farklı değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip. Hatta bazılarının Hollanda'da çok deneyimi var. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız."

Öte yandan AZ Alkmaar, basın toplantısından önce yaptığı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.