AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe'ye Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe'ye Hazırlık

AZ Alkmaar\'dan Fenerbahçe\'ye Hazırlık

Teknik Direktör Martens, Fenerbahçe'ye odaklandıklarını ve yüksek motivasyona sahip olduklarını belirtti.

06.11.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, " Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonra bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli ve deneyimli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız" dedi.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ve futbolculardan Peer Koopmeiners'in açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı öncesinde morallerinin yüksek olduğunu söyleyen Maarten Martens, "Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonra bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli ve deneyimli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Taşlar yerine oturmak zorunda. Bazen kendimizi güvende hissetmemiz gerekir, düzeltmemiz gereken konular var. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek ve yüksek olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK EKSİK OYUNCU VAR'

Takımda birçok eksik olduğuna değinen Martens, "Sadece skora bakamayız. Oyuncularım kötü sonuç aldıkları zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. Kötü yönlerini söylemek zorunda değilsiniz. İyi giden, geliştirilen şeylere de bakılması taraftarıyım. Gelecek dönemde sakatlıklar yaşayacağımızı biliyoruz, farklı oyunculara da şans tanıyacağım. Birçok eksik oyuncu var. Bu da başka genç oyunculara fırsat tanıyor" sözlerini sarf etti.

Maarten Martens sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki durumumuz ortada. Kupa maçları başlayacak, ligde de yoğunuz. Odaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Bu maçta kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak. Tabii ki sonuçlara bakılırsa, yoğun bir dönemdeyiz. Daha fazla puan almayı ümit etmiştik."

PEER KOOPMEİNERS: BİZİM İÇİN KOLAY BİR DÖNEM DEĞİL

Sorumluluklarını bildiğini ve bu şekilde oynayacağını aktaran Peer Koopmeiners, "Bunlar güzel heyecanlar. Bizim için kolay bir dönem değil belki ama maç maç bakmaya çalışıyoruz. Sorumluluklarımı biliyorum ve bu doğrultuda oynayacağım. Uzun süredir bu kulüpteyim. Bütün oyuncularımız bu şekilde düşünüyor" dedi.

'GENÇ BİR TAKIMIZ VE GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN KONULAR VAR'

Genç bir takım olduklarına dikkat çeken Koopmeiners, "Motivasyon anlamında Feyenoord maçı güzel bir örnekti, Fenerbahçe de güzel bir örnek olacaktır. Genç bir takımız ve geliştirmemiz gereken konular var. Her gün çalışıyoruz. Hocamız sakin görünebilir ama bizim odaklı kalmamız için çalışıyor. Analiz anlamında da gerçekçi bir insan" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her maçı bir şans olarak görüyoruz ve her birini farklı değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip. Hatta bazılarının Hollanda'da çok deneyimi var. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız."

Öte yandan AZ Alkmaar, basın toplantısından önce yaptığı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Fenerbahçe, Az Alkmaar, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe'ye Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe'ye Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.