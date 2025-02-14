AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a Şok: 4-1

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettikleri Galatasaray'ı 4-1 yenen Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, İstanbul'daki rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Belçikalı teknik adam, AFAS Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın üçlü savunmasına baskı yaptıklarını aktaran Martens, "Mijnans frikikten güzel bir gol attı. 20. dakikada skorun 1-1 olması garipti. Biz daha iyi oynayan taraftık. Bu bizi mental olarak sarstı. Ancak devam ettik. Çocukları tebrik ediyorum." dedi.

Maarten Martens, aldıkları farklı galibiyetin tur için yeterli olup olmadığının sorulması üzerine, "Yeterli olup olmayacağını bilemeyiz. İstanbul'da çok farklı bir maç olacaktır. Ancak bize çok büyük bir avantaj verdi. Aldığımız galibiyet mental olarak çok güzel oldu. Güvenimiz arttı. Böyle rakiplere karşı kendimizi gösterebiliyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın eksiklerinden yararlanmaya çalıştıklarını belirten 40 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ancak iki maç üzerinden oynuyoruz. Henüz yolu yarıladık. Bugün gol atmayı istedik. Galatasaray'ın bazı oyuncuları cezalıydı, kış transferinde rotasyon yaptılar. Bundan faydalanmaya çalıştık. Biz takımı bir arada tutabildik. Bu çok güzel. Kulüp bunun için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 20 Şubat Perşembe günü yapılacak maça hazırlanacaklarını dile getiren Martens, "Futbol bana çok şey öğretti. Her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Güzel bir plan yapacağız. Kontrolü elimizden kaybetmemeye çalışacağız. Kadromuzu rövanşa hazırlayacağız. İstanbul'daki maça avantajlı gitmek bizi mutlu ediyor. Bu tür rakiplere karşı böyle sonuçlar almak bizi mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.