Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında

Azerbaycan Premier Ligi’nde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Karabağ için ise kritik bir tehlike ortaya çıktı.

DEVLER LİGİ’NDE TARİH YAZMIŞTI

Avrupa’da önemli bir başarıya imza atan Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turuna kadar yükselmiş ve Newcastle United’a elenmişti. Bu performans, kulübü dünya futbolunun gündemine taşımıştı.

LİGDE GERİYE DÜŞTÜ

Ancak ligde işler Karabağ adına beklendiği gibi gitmedi. Maç eksiği bulunmasına rağmen lider Sabah’ın 10 puan gerisinde kalan ekip, şampiyonluk yarışında ciddi bir dezavantaj yaşadı.

ŞAMPİYON OLAMAZSA DEVLER LİGİ YOK

Azerbaycan Premier Ligi’nde yalnızca şampiyon takım Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde ediyor. Ligi 2. ve 3. sırada bitiren ekipler ise Konferans Ligi elemelerinde mücadele ediyor.

SON 8 HAFTA KRİTİK

Kalan 8 haftada liderliği ele geçirememesi durumunda Karabağ, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybedecek. Bu durum, kulüp için büyük bir kayıp anlamına geliyor.