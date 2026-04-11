Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında

Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
11.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ, ligde liderin 10 puan gerisine düşerek gelecek sezon Devler Ligi’ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Azerbaycan Premier Ligi’nde son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Karabağ için ise kritik bir tehlike ortaya çıktı.

DEVLER LİGİ’NDE TARİH YAZMIŞTI

Avrupa’da önemli bir başarıya imza atan Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turuna kadar yükselmiş ve Newcastle United’a elenmişti. Bu performans, kulübü dünya futbolunun gündemine taşımıştı.

LİGDE GERİYE DÜŞTÜ

Ancak ligde işler Karabağ adına beklendiği gibi gitmedi. Maç eksiği bulunmasına rağmen lider Sabah’ın 10 puan gerisinde kalan ekip, şampiyonluk yarışında ciddi bir dezavantaj yaşadı.

ŞAMPİYON OLAMAZSA DEVLER LİGİ YOK

Azerbaycan Premier Ligi’nde yalnızca şampiyon takım Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde ediyor. Ligi 2. ve 3. sırada bitiren ekipler ise Konferans Ligi elemelerinde mücadele ediyor.

SON 8 HAFTA KRİTİK

Kalan 8 haftada liderliği ele geçirememesi durumunda Karabağ, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybedecek. Bu durum, kulüp için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Azerbaycan, Karabağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya'da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:56:35. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.