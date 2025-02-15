Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış - Son Dakika
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Spor

Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Skiriniar transferinde Aziz Yıldırım'ın büyük rolünün olduğunu belirtti. Koç, ''Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan'' dedi.

15.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:24
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında transferler ve son günlerde yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAKIN KAÇIRMAYIN"

Skiriniar transferinde Aziz Yıldırım'ın büyük rolünün olduğunu belirten Koç, "Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık." dedi.

"MIMOVIC, GELECEĞE YATIRIMDIR"

Konuşmalarına devam eden Koç, "Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık" ifadelerini kullandı.

Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

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Son Dakika Spor Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AlexArda:
    Fenerbahçe büyüklüğü! Fenerbahçe istediği oyuncuları küçük rakiplerinin elinden kolayca alır :) 7 16 Yanıtla
  • AlexArda:
    Büyüklüğümüz karşısında rakipler acınası durumda , altımızda çok çok aşağılarda bi yerlerde kıvranıyorlar hahahahaha 3 12 Yanıtla
  • AlexArda:
    Güçler birleşti, üst üste koyya koyya geliyoruz :)) 3 6 Yanıtla
  • Türk:
    Güçlü takımlara özeniyorum istedikleri oyuncuları alabiliyorlar, bizi herkes reddediyo. vatan millet meselesi olması gerekirken telliavive yenildiğimiz 8taslı olmaktan dalga geçilmesinden utanıyorum desteklemeyi bıraktım. gese zaten adil değil. Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) 4 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALEXARDA 10 YDIR KOCANIZ GALATASARAY IN ALTINDA INLIYORSUNUZ. GORENDE SIZI 6 PUAN FARKLAIDER HAFTAYADA KOCANIZ EVINIZE GELIYOR ZANNEDER 4 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ufak bir Aziz baskan dokunusu. kenetlendigimiz vakit karsımızda kimse duramaz. bunu bizim icin yapın. 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY 18.6 MILYAR BORC HADI ODESIN YONETIM GECIN BU AYAKLARI BU SENE ŞAMPİYON OLAMAZSANIZ DURSUN ÖZBEK KAYYUM ATANIR SIZE BABA OLARAK 2 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YOLDIZ MI ESKI DİYECEK SIN KOC ESKI YDIZ O 1 1 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Galatasaraylıyım açıkça söyleyeyim yönetim futbolcu taraftar olarak son dönem çok dağıldık ve kenetlenmeye ihtiyacımız var. İnşallah yaşayan en büyük Galatasaraylı Ali başkanım konuşmalarıyla GS camiasını yeniden kenetlendirecek, hırslandırıp motive ederek GALATASARAY'I ŞAMPİYON yapacak amiiiiin :) hep böyle oldu bugün yine olacak :D 0 0 Yanıtla
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