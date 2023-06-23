Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sponsorluk anlaşmalarını eleştirdi

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'un sponsorluk anlaşmalarını sert şekilde eleştirdi.

"FENERBAHÇE, KOÇSPOR OLMUŞ"

Sponsorlukların yanlış olduğunu belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 'Koçspor.' Başkası başkan olduğunda, bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'nin geleceğini kararttınız. Adidas'tan yılda 6 milyon dolar para alıyorduk" ifadelerini kullandı.

"SPONSORLARIN BEDELİ NE?"

Koç Grubu'nun maddi destek vermediğini belirten Yıldırım, "Şimdi ne alıyoruz? Sponsorların bedeli ne? Herkes açık olarak biliyor mu? Ben bilmiyorum. Sponsorlar verdikleri bedelleri, vergiden düşer. Cebinden vermezler. Ben de okul yaparsam, böyle olacak. Konuları ayıralım, birbirine karıştırmayalım. Koç Grubu'ndan Allah razı olsun ama para veriyor olarak bakmayalım. Ben bir de bu taraftan bakıyorum, Fenerbahçe 'Koçspor' oldu" dedi.