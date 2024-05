Spor

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak. Şu an bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. 2018 yılındaki kulübün ekonomik durumu hakkında konuşan Yıldırım, "Mahkeme sürecinden dolayı bir gün iyi haber, bir gün kötü haberden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'yle ilgilenemedik ve başarısız oldu. Sizlerde bizim fişimizi çektiniz. Ali Şen döneminde 28 milyon Euro borç vardı. Kulübü aldığımız zaman 2018 yılına denk getirirseniz 80 milyon Euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin en az 16-18 milyar borcu var. 190 milyon Euro futbolcu ödemesi var. Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak. Şu an bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok. Borç borç demekten sıkıldık. Ben size her ay açık açık önünüze maliyeti açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la Ali Koç'a mı kaldı"

Önceliğin Fenerbahçe olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Bu seçimler bana zarar veriyor ama ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer kazanırsak son yönetimim olacak. Bir sürü kongre üyesi var. Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la Ali Koç'a mı kaldı ayıp gerçekten. Parayı çözersiniz, para kolaydır. Güçlü olmanız gerekiyor. Bizim için öncelik Fenerbahçe'dir" diye konuştu.

"1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak"

Aziz Yıldırım, stadyumun büyütülme ve etrafının kapatılması projelerini İzmir ve Ege Bölgesi Fenerbahçe Dernekleri Başkanları ile görüşerek şunları söyledi:

" Nihat Özbağı, stadyum için çalışma yapıyor. Haftaya sizlere de göstereceğiz. Kale arkaları 10 bin kişilik büyütülecek. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak, derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebzede alanımız var 10 tane çim saha yapacağız."

"Mourinho ne derse o olacak"

Futbol A takımıyla ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, "Ben şunu kabul etmiyorum 99 puan topladık şampiyon olamadık. Biz 2. olduk üzülüp durumu düzelteceksin. Burada sadece güçlü kadro kurmakla olmaz diyorlar ki bu sene Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu. Alex, Roberto Carlos, Gökhan, Ortega'lar çok sayarız biz. Hepsi yıldızdı. Cumartesi günü Mahmut Bey ile İngiltere'ye gidiyoruz. Mourinho ile son konuşmayı yapacağız. İyi kadroyu kuracağız. Mourinho'yla yapacağız. O ne derse o olacak. Son çıkıştayız, lütfen ona göre hareket edelim" dedi.

Bir taraftarın Futbol Federasyonu ile ilgili sorusuna Yıldırım, "Gidiyorlar, rahat olun" yanıtını verdi. - İSTANBUL