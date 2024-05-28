Aziz Yıldırım: Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım: Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak

Aziz Yıldırım: Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılacak seçimlerde başarılı olmaları durumunda Ali Koç ve yönetimine destek vereceklerini söyledi. Yıldırım, kulübün ekonomik durumu hakkında bilgi vererek, borç miktarını açıkladı. Ayrıca, stadyumun büyütülmesi ve etrafının kapatılması projelerini anlattı ve Mourinho ile görüşeceklerini belirtti.

28.05.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak. Şu an bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. 2018 yılındaki kulübün ekonomik durumu hakkında konuşan Yıldırım, "Mahkeme sürecinden dolayı bir gün iyi haber, bir gün kötü haberden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'yle ilgilenemedik ve başarısız oldu. Sizlerde bizim fişimizi çektiniz. Ali Şen döneminde 28 milyon Euro borç vardı. Kulübü aldığımız zaman 2018 yılına denk getirirseniz 80 milyon Euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin en az 16-18 milyar borcu var. 190 milyon Euro futbolcu ödemesi var. Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak. Şu an bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok. Borç borç demekten sıkıldık. Ben size her ay açık açık önünüze maliyeti açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la Ali Koç'a mı kaldı"

Önceliğin Fenerbahçe olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Bu seçimler bana zarar veriyor ama ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer kazanırsak son yönetimim olacak. Bir sürü kongre üyesi var. Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la Ali Koç'a mı kaldı ayıp gerçekten. Parayı çözersiniz, para kolaydır. Güçlü olmanız gerekiyor. Bizim için öncelik Fenerbahçe'dir" diye konuştu.

"1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak"

Aziz Yıldırım, stadyumun büyütülme ve etrafının kapatılması projelerini İzmir ve Ege Bölgesi Fenerbahçe Dernekleri Başkanları ile görüşerek şunları söyledi:

" Nihat Özbağı, stadyum için çalışma yapıyor. Haftaya sizlere de göstereceğiz. Kale arkaları 10 bin kişilik büyütülecek. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak, derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebzede alanımız var 10 tane çim saha yapacağız."

"Mourinho ne derse o olacak"

Futbol A takımıyla ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, "Ben şunu kabul etmiyorum 99 puan topladık şampiyon olamadık. Biz 2. olduk üzülüp durumu düzelteceksin. Burada sadece güçlü kadro kurmakla olmaz diyorlar ki bu sene Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu. Alex, Roberto Carlos, Gökhan, Ortega'lar çok sayarız biz. Hepsi yıldızdı. Cumartesi günü Mahmut Bey ile İngiltere'ye gidiyoruz. Mourinho ile son konuşmayı yapacağız. İyi kadroyu kuracağız. Mourinho'yla yapacağız. O ne derse o olacak. Son çıkıştayız, lütfen ona göre hareket edelim" dedi.

Bir taraftarın Futbol Federasyonu ile ilgili sorusuna Yıldırım, "Gidiyorlar, rahat olun" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 23:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Başarılı olurlarsa Ali Koç ve yönetimine bizim desteğimiz her zaman olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement