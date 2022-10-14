Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi

14.10.2022 12:03
Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 2023'te yapılacak seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe başkanlığını kaybettikten sonra yıllardır sessizliğini sürdüren Aziz Yıldırım'la ilgilikulislerde ses getirecek bir iddia dolaşmaya başladı. Yıldırım'ın 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

SİYASET İDDİASINI YALANLADI

Aziz Yıldırım cephesinden bu iddialar üzerine bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, İYİ Parti, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement