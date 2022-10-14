Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçe başkanlığını kaybettikten sonra yıllardır sessizliğini sürdüren Aziz Yıldırım'la ilgilikulislerde ses getirecek bir iddia dolaşmaya başladı. Yıldırım'ın 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

SİYASET İDDİASINI YALANLADI

Aziz Yıldırım cephesinden bu iddialar üzerine bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerine yer verildi.