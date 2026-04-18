Aziz Yıldırım\'dan Şeffaflık Çağrısı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanı Sadettin Saran'a bütçe ve harcamalar konusunda şeffaflık çağrısında bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, "Divan kurulu, akil insanların olduğu topluluktur. Biz burada birlik, beraberlik gibi sözlerle gündem geçiştirmesi, unutturması yapamayız. Burada Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız, yönetim de bundan ders almalı. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında kulübün borcunun 400 milyon avro olduğunu açıkladığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı mal varlığı vardı. '70 milyon ödedik' diyor yönetim. 100 milyona yakın ve tüm borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları 100 milyon avro. 650 milyon avrolar nerede? Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum, gelin açık açık her şeyi anlatın, açıklayın. Murat Bey (Salar) diyor ki Passolig 2018'de başladı. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık çözemedik. Sen bu sene nasıl anlaşma yaptın, neleri aldın onları anlat. Bugün ne yaptınız bunları anlatın ve insanlar ikna olsun. İnsanlar buna karşılık size teşekkür etsinler veya bir şeyler söylesinler. Fenerbahçe çürümüşlük içindedir. Bundan kurtulmak için arınması lazım. Fenerbahçe içerisinde eğer diğer kulüplerden üyeler varsa bunları tespit etmeli, yönetim bunları göndermelidir. Seçim için buraya üye olanlar kendileri gitmeli, gitmiyorsa yönetim bunları atmalıdır. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak doğru olmaz. 3 Temmuz bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin davasıdır."

3 Temmuz sürecinin her anlamda devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Ben bazı maddelere oy vermeyeceğimi beyan ettim. Sizler de bunun lehinde oy kullandınız. Neden kullandık? Sebebi şuydu. Yaptığınız işlem şuysa açık açık anlatın herkes bilsin. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu arazisi kaça anlaştınız, söylüyorsunuz rakamı. Borç 28 Şubat 528 milyon avro diyorsunuz. Buradan gelecek para 650 milyon avro. Siz bu borcu neyle ödeyeceksiniz? 340 milyon ödedik diyerek eski yönetimi suçluyorsunuz. Nereden geldi bu para? Hep çelişki var." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Saran ve yönetimini "Geçici yönetim" olarak adlandıran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder etmezsiniz bilemem. Başkan gelip burada kendi durumu açıklamalı, Fenerbahçe camiası boşlukta kalmamalı. Transferle ilgili 1997 yılında ben hiçbir vasfım yokken Fenerbahçe'nin 25 değerli sporcusuyla vakıf kurdum, içinde ben yokum. 15'i dünyadan göç etti, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vakıf, Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu, Cemil Turan orada onursal olarak duruyor. Üst akıl aramayalım futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız oturtacaksınız bize şu kadar oyuncu lazım bakacaklar getirecekler ama transferi siz yapacaksınız. Onlar seçecek. 2010'da Aykut Kocaman sportif direktörken biz bunu uyguladık. Cristian Baroni'yi almaya gitti, bir oyuncu daha rapor etti Andre Santos. Bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe."

Yönetimden transferde bu üst aklı dikkate almaları ricasında bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Üniversite benim kanayan yaram, 10 sene uğraştım ve yaptım. Üniversiteyi verdiler. Geçen divandan sonra konuştum bu üniversite konusunu Hüseyin Bey bana geldi. 200 milyon dolar versinler üniversiteyi devredeyim diyor. 200 milyon dolar diyor. Yönetime de söylemiş. Sıfır olan varlıkları yok ediyoruz. Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik. Diğer kulüpler üniversite, kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun Fenerbahçe'ye maddi kaynağı olmayacağını başından biliyorum, buradaki amaç kültürel. İleride onların gelecekleri yerde Fenerbahçelilikleri ve o dönemde kulübe katkıları önemli olan. Bu yönetim bu sene devam eder, seneye bırakır bırakmaz önemli değil. Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerinin denkleştirilmesi... Eğer bu yapılmazsa 10 sene sonra bu borç 2 katına ulaşır, kimse ödeyemez. Bugün tedbir alma zamanı, bu yönetimin bunu yapma gücü vardır. Tam neşter vuracak zamandı çünkü."

Transferleri de eleştiren Yıldırım, "Gidip 37-38 yaşında santrfor almayın. Bu sporcuları alın gönderin. Brezilya, Uruguay, Arjantin, Avrupa, bunlar bu işi bilirler. Oradan oyuncu seçsinler istediğiniz mevkilere, siz de gidip satın alın. Sakın yaşlı adam almayın. Bu Cherif'i kim aldı merak ediyorum, hangi akıl aldı? 22 milyon diyorlar, 20 mi bilmiyorum. Kante 70 diyorlar, gelip aydınlatın. Harcanan para 150 milyon avro ya. Dün maça gelen insanların umutları, heyecanları hepsi bitti. Kızım ne olacak diyor? Üzülmeyin diyorum, nasıl üzülmeyeyim diyor. Radyoyu 150 bin liraya vermek çok ayıp olacak ama ben cebimden veririm çok ayıp. Fenerbahçe'ye yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları 1998'den sonra yapmıştır. Bizi böyle unutturamazsınız. Bugün Atatürk nasıl unutulmuyorsa bizi de kimse unutmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Yönetime borçlanarak hiçbir şey yapmamaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maltepe'nin maliyeti nedir? Ne yapılacak buraya? Ne kadar harcadınız, bundan sonra ne harcanacak? Bilelim yani. Borçlanarak hiçbir şey yapmayın. Bankalardan para istiyormuşsunuz. Öyle anlattınız ki varlık içindeyiz. Gelin isteyin destek verelim. Chobani'yi kırmışız. Ben anlattım siz de anlatın. İhtiyaç olmadan satılmaz, yapılmaz. Gelin anlatın. 528 milyon borç dediniz, haziran sonuna kadar 600'ü geçer tahminim. Kulüp nasıl ödeyecek onu da lütfen anlatın."