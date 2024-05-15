Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini söyleyerek yeniden başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, 3 yıl için gelmek istediğini belirtirken, mevcut yönetime de bir teklifte bulundu. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

15.05.2024 14:47
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden göreve aday olduğunu açıkladı. Üç yıl için gelmek istediğini belirten Yıldırım, seçilmesi ve anlaşma sağlamaları halinde ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getireceğini söyledi.

Adaylığını İstanbul'da düzenlediği bir basın toplantısıyla resmen duyuran Yıldırım, "72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim. Daha fazlasını yapamam" dedi.

Aziz Yıldırım mevcut Fenerbahçe yönetimine de bir teklifte bulundu.

Yıldrım, "Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; (Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı) Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim" dedi.

6 yıl önce görevden ayrılırken herkesin "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediğini belirten Yıldırım, "Maalesef bugün geldik, 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket" diye konuştu.

Başta başkanlığa niyetinin olmadığını söyleyen Yıldırım, bununla birlikte Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları gördüğünü söyledi ve ekledi:

"Arkadaşlarıma 'Biriniz aday olun, yürüyelim' dedim. 'Sen varken olmayız' dediler."

'Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum'

Yeniden göreve seçilmesi halinde kimseyle kavga etmeyeceğini söylediğini ancak kendisiyle kavga edilirse tavrının değişeceğini vurgulayan Yıldırım, "Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, 1998'de Fenerbahçe Başkanı seçilerek 20 yıl görev yapmış, 2018'de başkan adayı olmuş, Ali Koç 6 yıl önceki kongreyi 16 bin 92 oy alarak kazanmıştı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Başkan Adayı Sadettin Saran ile Cumartesi günü yaptığı görüşme sonrası yeniden göreve aday olduğunu açıklamış, Saran ise adaylıktan çekilmişti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Genel Kurul'da oy hakkı olan üye sayısı 46 bin 410.

Fenerbahçe Tüzüğü'nün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile diğer kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe saat 18.00’e dek yapılabilecek.

Kaynak: BBC

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