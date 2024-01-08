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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlık Seçimine Müdahil Olma İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlık Seçimine Müdahil Olma İddialarını Yalanladı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimine müdahil olma haberlerini yalanlayarak, Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu olmadığını ve sükunete ihtiyacı olduğunu belirtti. Yıldırım, Sadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle irtibat kurmadığını ve Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili çalışması olmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlık Seçimine Müdahil Olma İddialarını Yalanladı
08.01.2024 - 17:32,
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan başkanlık seçimine müdahil olma haberlerini yalanlayarak, "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Sadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle irtibat kurmadığını aktaran Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili çalışması olmadığını söyledi. Yıldırım açıklamasında, "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Sadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır. Benim şu an için Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Sadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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