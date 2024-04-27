Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında oy kullandı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında oy kullandı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında oy kullandı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılarak oy kullandı. Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Tokat'ın Ali Koç ile barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

27.04.2024 12:55
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, oyunu kullandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya başkan olduğu 2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi.

Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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