Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi
02.11.2021 22:34
İstanbul'da bir mekanda doğum gününü kutlayan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Mihriban türküsünün, sarı-lacivertli taraftarlarca takımlarına uyarlanmış halini seslendiren efsane başkanın eğlenceli anlarına Fenerbahçe taraftarı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında 69. yaş gününü kutladı. Birçok dostunun katılımının olduğu yemekte Aykut Kocaman'ın olması da dikkat çekti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yemekte Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu.
AZİZ YILDIRIM'IN ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Mihriban türküsünün sarı-lacivertli taraftarlarca Fenerbahçe tribünlerine uyarlanan halini söyleyen Aziz Yıldırım'a arkadaşları da eşlik etti. Oldukça eğlendiği görülen efsane başkanın o anlarına sosyal medyada büyük ilgi gösterildi. Bir kısım Fenerbahçe taraftarı, Yıldırım'a iyi dileklerde bulunurken kulübün başına yeniden geçmesini istedi.
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