Aziz Yıldırım: İki Santrfor İçin Görüşmeler Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: İki Santrfor İçin Görüşmeler Sürüyor

Aziz Yıldırım: İki Santrfor İçin Görüşmeler Sürüyor
29.05.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, futbol takımı için iki santrforla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE Başkan Adayı Aziz Yıldırım, futbol takımı için iki santrforla görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. Yani istersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'nde, meşalelerle karşılanan Yıldırım, burada projelerini paylaştı. Futbol takımında 12 yıldır süren şampiyonluk hasretine değinen Yıldırım, "Şunu yapacağız, bunu yapacağız, mesele bu değil. Mesele 12 sene, dört yıldır bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığın önünü durdurmamız lazım ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk ve bu adaylığımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro, bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi manevi her şeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE BİR MİLYON ÜYE PROJESİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kendi döneminde başlattığı 'Bir Milyon Üye' projesini hatırlatan Yıldırım, "Benim 'Bir Milyon Üye' projesi vardı. Maalesef 8 senedir o biraz durdu, durdurdular. Edirne'de bir bina yaptık. Sonra da ben bu sene tamamlattım. Çorlu'da, Lüleburgaz'da, Silivri'de yani eğer seçilirsek hemen buralarda araziler almamız lazım. Yönetimdeki arkadaşlar alacak, onu kulübe hediye edeceğiz. Onun için şimdiden 20 ile 30 dönüm arasında arazi bakın. Nerede gelişme var o tarafa doğru. İlla şehrin içinde değil, gelişmekte olan bölgede alalım. Eskişehir'de aldık, Sapanca'da, Düzce'de, Kayseri'de, Antalya'da hep benim zamanımda alındı. Bundan sonra işletmemiz lazım bu arsa işlerini. Sonra üye durumunu da oturup konuşacağız. Gerekirse üyeyi de arttırıp, Bir Milyon Üye projesini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'İKİ SANTRFOR İÇİN BEN DE DEVREYE GİRDİM'

Futbol takımını iyi kurmak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Onun dışında yapacağım şey üniversiteyle ilgileneceğiz. Koleje de önem veriyorum. Onlara bakacağız. Ne oldu, ne yapabiliriz diye. Bunun dışında da tabii en önemli şey futbol takımı iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. Yani istersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok. Diğer kısımdaki oyuncuları da yabancı çok olduğu için futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım. Ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro ve hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Yıldırım programın ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'ne gitmek üzere kentten ayrıldı. Taraftarlar Yıldırım'ı uğurlarken, uzun süre sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: İki Santrfor İçin Görüşmeler Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:01:03. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: İki Santrfor İçin Görüşmeler Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.