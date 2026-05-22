Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Açıklandı

Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit