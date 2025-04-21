Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe\'nin puan kaybına zehir zemberek tepki

ferudun ozmen:

Lütfen bırakıp gidin artık. İnsanda mutluluk diye bir şey bırakmadınız. Övünülecek bir şeyde kalmadı sayenizde gs maçları fb için kolay maçlar gibiydi bu sezon böyle bir kadroya böyle bir hocaya rağmen galibiyetin yok. Saçma sapan kadro tercihleri oyunu okuma oyun aklı denen hiç bir şey yok bomboş bir adam mourinho onu mourinho yapan yıldız futbolcular başka da bir becerisi yok.