Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki

Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe\'nin puan kaybına zehir zemberek tepki

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalan maçının ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Uslu, sarı lacivertli kulübün şu anki yönetimini istifaya davet etti. Uslu, 'Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir' ifadelerini kullandı.

21.04.2025 07:14
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, sarı-lacivertli takımın sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğü maç sonrasında, sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"KULÜBÜN RUHUNU BİTİRDİLER"

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Uslu, Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Mahmut Uslu, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.

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Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Kayserispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan1421:
    sistemin yapının algı olduğunu kabul ettiler sonunda 82 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Koyu bir fbliydim.ama artık bizi utandırıyorlar.yazık değilmi kardeşim bu kadar zorlama ali bey 41 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ali Koç bence fenerbahçe de başarılı olamıyorsun lütfen kendin bırak en azından biraz hatıran olur..senin ve yönetiminle bu işler olmuyor 34 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Lütfen bırakıp gidin artık. İnsanda mutluluk diye bir şey bırakmadınız. Övünülecek bir şeyde kalmadı sayenizde gs maçları fb için kolay maçlar gibiydi bu sezon böyle bir kadroya böyle bir hocaya rağmen galibiyetin yok. Saçma sapan kadro tercihleri oyunu okuma oyun aklı denen hiç bir şey yok bomboş bir adam mourinho onu mourinho yapan yıldız futbolcular başka da bir becerisi yok. 24 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Aziz Başkan aday olduğunu açıklasın artık. 20 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    taraftarlar stada gitmesin salak olmayın bukadar 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Ali KOÇ,Çok Fanatik Ve Yürekten FENERBAHÇE,yi Sevdiğinde Kimsenin Şüphesi Olmasın Ama Artık Bırakırsa İyi Olur Fahri Başkan Olsun Bence Takımı Arka Pencerede Desteklesin Bence En İyisi Bu Artık Taraftarın Camiasının Sabırı Kalmadı Gerçekten ŞAMPİYON Olmalıyız 6 1 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Sevgili Mahmut Uslu farkında mısın? Yönetimin bu sonuçla ne alakası var? Teknik kadro ve futbolcuların hatasıdır. 0 4 Yanıtla
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