Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

15.05.2026 11:52
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada “Ben bu kanı durduracağım” dedi. Tecrübeli isim, kulübün son yıllardaki başarısızlığına da dikkat çekti.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün bir derneğinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tecrübeli isim seçim süreci ve kulübün durumu hakkında sert ifadeler kullandı.

“BEN İCRAAT YAPARIM”

Aziz Yıldırım, seçimden çekileceği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Yıldırım, “Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım ortada” ifadelerini kullandı.

“2018 KARARINA SAYGILIYIM”

Başkanlık süreciyle ilgili konuşan Yıldırım, 2018’de alınan kongre kararına saygı duyduğunu söyledi. Tecrübeli isim, “Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018’de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım” dedi.

“99 PUAN ALDIK DENİLİYOR AMA…”

Fenerbahçe’nin son yıllardaki başarısızlığına değinen Aziz Yıldırım dikkat çeken sözler sarf etti. Yıldırım, “Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ SAVAŞI VERİRİZ”

Kulübün haklarını savunacaklarını belirten Aziz Yıldırım, “Biz kavga istemiyoruz ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz” dedi.

“BU KANI DURDURACAĞIM”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Aziz Yıldırım, “Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım” ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Biz senin ne kadar icraatcı olduğunu biliyoruz. 6 16 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Tarla sürüp icraat yapar kendileri. 2 7 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    99 puan aldık diyenler 101 puan alanı geçtiklerini iddaa ediyorlar. 3 1 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Şike yapar yine ceza almaz. Yine UEFA tesciller deliller gerçektir ama delilin elde edilişi yanlıştır felan filan. Bunlar CAS a itiraz edemedi çünkü ömür boyu men bile gelebilirdi. Şikeciler bu yoruma tekrar yorum yazmasın lütfen. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
