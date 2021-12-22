Baba olan Tony Taylor, Arged BM Stal maçı için Polonya'ya gitti

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gruptan çıkma maçında Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın oyun kurucusu Tony Taylor'ın baba olduktan sonra müsabaka için Polonya'ya gittiği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün akşam Tony Taylor ve kız arkadaşı Cyrstal Warner'ın bebekleri "Tony Christopher Taylor III"nin doğduğu, anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Doğum nedeniyle İzmir'de kalan Taylor'un Polonya'ya hareket ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Dün akşam geç saatlerde oğlunu kucağına alan Tony Taylor, Pınar Karşıyaka'mızın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile oynayacağı maçın kafilesinde yer almak için sabaha doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski ile Pınar Karşıyaka arasında TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşma Ostrow Arena'da oynanacak.