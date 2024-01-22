 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor

Mersin Süper Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Kuvayi Milliyespor'da forma giyen 43 yaşındaki Eyyüp Özdemir ile 16 yaşındaki oğlu Berkan, takımlarının başarısı için birlikte mücadele ediyor. Babanın savunma oyuncusu olarak, oğlunun ise sol kanatta forma giydiği takımları, üst liglere çıkmak için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor. Baba ve oğul, bu birlikteliğiyle herkesin yaşamak istediği bir duyguyu yaşıyor.

Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor
22.01.2024 - 11:05,
Abone Ol

Mersin'de amatör lig ekibinde forma giyen 43 yaşındaki Eyyüp Özdemir ile 16 yaşındaki oğlu Berkan, takımın başarısı için yan yana mücadele ediyor.

Mersin Süper Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Kuvayi Milliyespor'da oynayan Eyyüp Özdemir, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Berkan'ı 6 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Berkan, babasının top koşturduğu takımda forma şansı buldu.

Savunma oyuncusu baba ile sol kanat oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

"Berkan'ı Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum"

Eyyüp Özdemir, AA muhabirine, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Çocuğuyla oynamaktan keyif aldığını dile getiren Özdemir, "Antrenörümüzün, Berkan'ı ilk 11'de oynatma kararı alması benim için de büyük sürpriz oldu. Bir babanın oğluyla aynı takımda oynaması gurur verici. Herkesten olumlu tepki alıyoruz. Berkan'ı Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum." diye konuştu.

"Antrenmanlarda hep karşı karşıya geliyoruz"

Berkan da babasıyla yeşil sahada top koşturmanın kendisini motive ettiğini anlattı.

Kendisini şanslı hissettiğini belirten 16 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Çocukluğumda babam hep maçlarına çağırırdı. Onu izlerken 'Birlikte oynamak nasip olur mu?' diye düşünürdüm. Çok şükür nasip oldu. Ben sol kanat, babam da defansta oynuyor. Antrenmanlarda hep karşı karşıya geliyoruz. Baba ve oğlunun aynı takımda oynaması herkesin yaşamak istediği bir duygu. Böyle devam edeceğiz."

Kuvayi Milliyespor'un antrenörü Hamit Elçiçeği de baba ve oğlunun sahada iyi anlaştığını vurgulayarak, "Onları izlediğimde keyif alıyorum. Diyalogları çok hoşuma gidiyor. Çalışmalarda genellikle birbirleriyle eşliyorum, idmana yan yana çıkıyorlar. Sahada keyifli ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mersin, Baba, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement