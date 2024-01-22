Baba ve Oğul, Amatör Ligde Birlikte Mücadele Ediyor

Mersin'de amatör lig ekibinde forma giyen 43 yaşındaki Eyyüp Özdemir ile 16 yaşındaki oğlu Berkan, takımın başarısı için yan yana mücadele ediyor.

Mersin Süper Amatör Lig B Grubu ekiplerinden Kuvayi Milliyespor'da oynayan Eyyüp Özdemir, kendisi gibi futbola meraklı oğlu Berkan'ı 6 yıl önce antrenmanlara götürmeye başladı.

Altyapıda yetiştikten sonra lige adım atan Berkan, babasının top koşturduğu takımda forma şansı buldu.

Savunma oyuncusu baba ile sol kanat oğlu, takımlarının üst liglere çıkması için antrenman ve maçlarda birlikte ter döküyor.

"Berkan'ı Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum"

Eyyüp Özdemir, AA muhabirine, oğlunun küçük yaştan itibaren futbola ilgi duyduğunu söyledi.

Çocuğuyla oynamaktan keyif aldığını dile getiren Özdemir, "Antrenörümüzün, Berkan'ı ilk 11'de oynatma kararı alması benim için de büyük sürpriz oldu. Bir babanın oğluyla aynı takımda oynaması gurur verici. Herkesten olumlu tepki alıyoruz. Berkan'ı Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum." diye konuştu.

"Antrenmanlarda hep karşı karşıya geliyoruz"

Berkan da babasıyla yeşil sahada top koşturmanın kendisini motive ettiğini anlattı.

Kendisini şanslı hissettiğini belirten 16 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Çocukluğumda babam hep maçlarına çağırırdı. Onu izlerken 'Birlikte oynamak nasip olur mu?' diye düşünürdüm. Çok şükür nasip oldu. Ben sol kanat, babam da defansta oynuyor. Antrenmanlarda hep karşı karşıya geliyoruz. Baba ve oğlunun aynı takımda oynaması herkesin yaşamak istediği bir duygu. Böyle devam edeceğiz."

Kuvayi Milliyespor'un antrenörü Hamit Elçiçeği de baba ve oğlunun sahada iyi anlaştığını vurgulayarak, "Onları izlediğimde keyif alıyorum. Diyalogları çok hoşuma gidiyor. Çalışmalarda genellikle birbirleriyle eşliyorum, idmana yan yana çıkıyorlar. Sahada keyifli ortam oluşuyor." ifadelerini kullandı.