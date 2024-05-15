Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Gençlik Haftası etkinliklerinde öğrencilere koltuğunu devretti

Spor

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu lise öğrencilerine devir etti.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Yürüyüşünde öğrencileri yalnız bırakmadı. Yürüyüşün ardından gençlerden oluşan heyeti makamında ağırlayan Başkan Kumral, koltuğunu Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Sarp Sakarya ve Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Çayır'a teslim etti.

Ülkenin geleceği olan gençlere yönelik her türlü etkinlikte yer alacaklarını ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Geleceğin yenilikçi düşünürleri ve topluma değer katan gençleriyle keyifli sohbet ettik. Değerli öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyoruz. Sizler bizim yarınlarımızsınız" dedi. - DENİZLİ